L’heure de vérité pour Malmedy A, Robertville A et Minerois C

En P1A, Robertville A est leader avec un point d’avance sur Ermitage et St-Georges. Et le calendrier réserve un choc pour le dernier interclubs de ce premier tour puisque St-Georges se déplace sur les hauteurs du lac ce week-end. On y verra assurément plus clair au terme de cette confrontation. Tiège E est à l’aise en première provinciale, au chaud au milieu du classement. Dans l’autre série, Stavelot A l’emporte 10 à 6 à Aubel. Les Herbagers n’y arrivent plus. Pour la première fois, ils se retrouvent descendant. Simon, Miermans, Habrant et Turpin pourront-ils enrayer la spirale négative qui les touche ? Il ne faudra pas se louper ce week-end lors du déplacement chez la lanterne rouge Viamont. Par contre, Stavelot est brillant troisième avec deux points de plus que Francorchamps A. Les joueurs du circuit s’en reviennent avec une défaite 11 à 5 de leur déplacement malgré la performance de Clémentine Poncelet sur l’expérimenté B6 Patrick Van de Walle.