Le Grand Trail des Lacs et Châteaux (GTLC) accueillera les deux championnats de Belgique de trail en 2023

La candidature introduite par le club des Hautes Fagnes a été retenue pour l’organisation des prochains championnats de Belgique de trail court et long. Ceux-ci viendront se greffer sur une solide organisation qui a fait ses preuves, que ce soit dans sa première version comme dans l’actuelle, à savoir le Grand Trail des Lacs et Châteaux. Dates retenues: le week-end des 13 et 14 mai, à Ovifat.