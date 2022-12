Le BC Olne se met à nu et publie son calendrier 2023 (photos)

Résultat, un calendrier 2023 format A3 en noir et blanc avec douze photos artistiques dénudées mais uniquement suggestives de nos basketteurs régionaux. "J’ai fait confiance au photographe Éric Muller, par ailleurs un ami, pour une séance photos de deux heures. Il y a plus d’un mois, nous nous sommes donné rendez-vous à la salle un jeudi afin de réaliser ce shooting pour le moins particulier. Et lorsque j’ai dit tous tout nus chacun s’est exécuté et les idées de poses sont venues de chacun d’entre nous. La chaleur montait au fur et à mesure de la séance d’autant que notre barman nous ravitaillait régulièrement."

Plus de 400 clichés ont été réalisés et ensuite retravaillés pour un résultat de qualité en vente depuis ce mardi au prix de 12 € au club ou via le site internet.

Le sportif: un derby face à Aubel

Si le club fondé il y a deux ans était avant tout basé sur la convivialité, les bons résultats ne se sont pas fait attendre. Sur le plan sportif, cette seconde saison disputée en P4 pourrait d’ailleurs bien être celle du titre puisque le BC Olne est actuellement premier invaincu de sa série. Avec une belle affiche en perspective ce samedi (18h) à domicile face à Aubel D qui est deuxième. Une chose est certaine, fête il y aura.