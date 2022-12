Superbe perf’ de TH Logistic Dison (D3C), la Team GSI Verviers se donne de l’air en D2B

En marge du derby SJS – Ottoman, TH Logistic Dison se déplaçait au MFC Sougné (2e) et a ramené les deux points. Une sacrée performance ! "Un des adversaires les plus solides de la série !" affirme d’emblée le tacticien disonais Selim Tinik. "On savait à quoi s’attendre mais on a eu le match en mains, malgré leur gardien qui joue très haut au pied. Nos contres ont payé cash !" Dorian Van Acker s’est offert un doublé. Abdesadek Terbak, Mohamed Boukkalkoul et Islam Manchigov ont également secoué les filets. "Mes joueurs m’ont impressionné ! Si on remporte notre match en retard, on peut viser la 2e place. Nous sommes au-delà de nos objectifs" conclut le T1 de THL Dison (5e, 11 points), équipe qui va jouer trois fois d’affilée à domicile.