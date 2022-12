P1 : Essalem Verviers laisse parler sa technique au Celtic Aubel (photos), HDKP Team Herve fait le job

"Pourtant, nous étions menés 3-1, mais on a su faire preuve de patience et ça a payé" se réjouit l’entraîneur d’Essalem Zafer Bahadir, qui a dû dépanner entre les perches de son équipe "car notre gardien Pamy Bunga était empêché et n’a pas pu être là durant les 10 premières minutes." La formation verviétoise a toutefois pu compter sur Yassin Bahadir (2), Keny Bunga (2) et Xavier Bastien (1) pour assurer l’essentiel: les 2 points de la victoire.

"On menait 3-2 à la pause (doublé de Kever et but de Bauwens) et puis: plus rien !" peste le gardien Maxime Colson du côté celte. "Comme on s’y attendait: on a affronté une belle équipe de minifoot, très bien organisée et efficace devant le but. Elle mérite sa victoire !" Ce vendredi, le Celtic Aubel (7e) coaché par Lus Heins rendra visite au MF Slins (6e), qui compte lui aussi 12 points mais deux matches joués de moins. "On se déplacera sans Fred Thelen, qui a ressenti une gêne à la cuisse durant le match. J’espère qu’on prendra des points car vendredi dernier, ce n’était pas bon" conclut Maxime Colson.

De son côté, Essalem Verviers enchaînera avec une nouvelle affiche régionale qui lui rappellera les duels de l’an dernier, en P2, puisque les Lainiers recevront HDKP Team Herve (ce vendredi 20 h), qui a remporté le titre devant les Verviétois la saison passée.

HDKP Team Herve reste 4e

Les Herviens, justement, ont à nouveau glané un court succès. Cette fois, un petit 3-2 (doublé de Niro, but de Letiexhe) face à Schreder Ans. Pas incroyable, mais suffisant pour rester accroché à la 4e place. "Un match très difficile face à une équipe bien organisée et au complet" dixit Anthony Niro, pour HDKP. "Une nouvelle fois, on ne va retenir que les 2 points. Comme depuis quelques semaines: on ne joue pas bien. Le noyau est très réduit, à cause des nombreux blessés. Ce sera le même souci jusqu’à la fin de la saison." Pas l’idéal avant la grosse affiche de ce vendredi (20h) à Gérardchamps, pour les retrouvailles avec Essalem Verviers. "Toujours un bon match à jouer, même si on sait que ce sera compliqué !"