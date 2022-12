Lucien Letocart et Baptiste Gengoux vainqueurs de l’Ostbelgien Classic

"Tant Baptiste, mon équipier, que moi avons un lien particulier avec l’Ostbelgien Classic", commentait encore sur son petit nuage le vainqueur à l’arrivée. "Remporter cette épreuve me fait presque bizarre. Mais nous l’avons fait, et c’est vraiment génial."

Une victoire d’autant plus belle que Lucien Letocart n’avait plus disputé de rallye de régularité depuis les Legend Boucles 2020. Après avoir pris le commandement samedi soir au terme de la deuxième étape, il a redoublé de concentration sur un parcours ramenant les équipages du Grand-Duché de Luxembourg à Eupen. Au décompte final, il l’emportait, ni plus ni moins, devant les nouveaux champions internationaux, à savoir Patrick Lambert, autre pilote régional, secondé, lui aussi, par l’expérimenté Yves Noelanders dans l’habitacle d’une BMW 2002 Ti.

De quoi réjouir, Michaël Bartholemy qui reconnaissait être un organisateur heureux avec cette édition qui avait été la meilleure pour l’Ostbelgien Classic, digne d’une finale FIA.