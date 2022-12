Le Verviétois Mimoun Abdoul Wahab, Rising star 2022: « Les Jeux de Paris sont l’objectif »

Logique si l’on jette un coup d’œil sur l’été 2022 de ce solide athlète (1m85 – 82 kg) né voici 18 ans à Lambermont et dossardé au club des Hautes Fagnes, à Verviers. Le garçon a terminé 6e des championnats du monde juniors de Cali sur 400 haies, alors qu’il n’avait que le 24e chrono des 48 participants. Mieux, il a amélioré son record (ainsi que le record LBFA) trois fois sur la compétition, donc à chacune de ses trois courses disputées en trois jours. Et enfin, également plus que relevant, l’athlète termine l’année au premier rang européen (5e mondial) des juniors première année.

"Lorsqu’il est revenu de Colombie, Mimoun était fort courbaturé tant les efforts demandés avaient été importants", explique André Michel, son coach depuis près de six ans. "Trois courses en trois jours, vous n’avez pas cela chez les seniors… Il a donc été décidé de couper là sa saison, qui était déjà bien remplie. Cela ne servit à rien de prendre des risques. Il a alors profité de son statut olympique Be Gold pour corriger tout en allant voir des spécialistes des trois universités qui travaillent pour des centres d’aide à la performance".

De l’ambition pour 2023

En parallèle, Mimoun a démarré ses études supérieures en éducation physique (Hautes études à Liège). "Pour l’heure, tout se passe bien à tous les niveaux. Une bonne saison indoor est prévue sur le 60 haies ( " histoire de travailler le rythme et la technique ", indique l’entraîneur). Puis ce sera le cap sur l’été, qui s’inscrira sur une trajectoire de progression devant l’amener, idéalement, aux Jeux Olympiques de Paris en 2024.

"En 2023, nous allons faire en sorte qu’il descende son record personnel sous les 50 secondes, ce qu’il aurait déjà pu faire à Cali en finale, s’il n’y avait pas eu un gros orage avant la course", termine André Michel. "Un podium aux championnats d’Europe juniors sera visé. Là-dessus, il y a encore un objectif que l’on garde secret pour le moment…"