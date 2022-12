Le micro-club de Géromont: entente et loisirs

Et oui, elles sont loin les heures de gloire, fin des années nonante, quand le club alignait quatre équipes hommes et une équipe dames. "En fait, chaque année, on se pose la question", reprend notre interlocuteur. "On continue ou pas ? Mais avec mon bon copain Michel Velz, fondateur, secrétaire, toujours motivé, on décide rapidement de repartir pour un an." Et puis d’autres s’investissent. C’est le cas de Gunther Michaelis qui s’occupe de la trésorerie ou d’Henri Demollin qui compose l’équipe. À son sujet, Kreutz relate son arrivée: "Je le croise à l’assemblée générale des clubs à Blegny. Je lui demande s’il veut venir chez nous. Il me sort le papier de transfert de sa poche. J’avais le même papier sur moi." D’autres arrivées se sont succédées par la suite, comme Christohe Libert qui emmène la liste de force ou Patrice Dechamp et son picot.

Bref, la bonne humeur et l’esprit festif attirent. Et Stéphan de terminer par une ultime boutade: "Bizarrement aucun joueur n’habite sur Géromont. C’est pour pallier cette anomalie que j’espère bientôt accueillir le président de Malmedy, Jérôme Fassin, dans nos effectifs. Jérôme, on t’attend !"