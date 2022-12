Football féminin | Les dames de Minerois attendent la trêve, Aubel remporte le derby contre Elsaute (P1)

En P1, Minerois s’est lourdement incliné (5-1) à Aywaille malgré le but d’ouverture signé Florianne Scheen. "Au fil du match, Minerois s’éteint et subit les assauts de l’équipe aqualienne qui déroule. Sans une prestation 5 étoiles de notre gardienne Nathalie Botty, la note aurait été bien plus lourde. Il est temps que la trêve arrive", indique le coach Stefano Senis.