Cette fois, leur victime se nomme le FC Eupen, où elles l’ont emporté 2-5 ce dimanche. Les buts ont été plantés par Elea Torregrosa, Jade Eloy, Caterina Rosciglione, Marie Scheen et la gardienne Océane Jacobs, "sur penalty pour son anniversaire", souligne le coach Vincent Lamblon. "Lors des quinze premières minutes on a eu pas mal d’occasions, sans pouvoir les mettre au fond", relate la capitaine de l’équipe Kimberlay Ten Wolde, absente des terrains depuis mi-novembre suite à une fracture du poignet mais qui espère être de retour en février. Et si le score affichait 2-2 au repos, c’est en seconde période que Franchimont a fait la différence. "Nous devions absolument l’emporter pour être devant elles au classement", poursuit la joueuse.

Grâce à ce succès, le huitième en quatorze matches cette saison, les Franchimontoises totalisent à présent 26 points, soit deux de plus que les Eupenoises. Et elles intègrent le top 5 de la série. "Nous voulions faire mieux que l’année passée, l’objectif est d’atteindre le top 5 cette saison", commente Kimberlay Ten Wolde.

Âgée de 24 ans mais évoluant à Franchimont depuis trois ans, la Stembertoise figure parmi les plus anciennes de l’équipe. "Nous sommes plus ou moins vingt-cinq joueuses mais l’équipe a fort changé par rapport à l’année passée. Même si l’entraîneur garde une colonne vertébrale, il essaye de faire tourner. Et nous sommes en amélioration par rapport à la saison passée. On joue davantage en équipe", remarque la capitaine, qui tient à souligner le précieux apport du coach (Vincent Lamblon) et son adjoint (Ghislain Driesen). "Ils sont vraiment au top et donnent le maximum pour nous", conclut la joueuse polyvalente, mais dont la place de prédilection se situe au milieu défensif.