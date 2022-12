"C’est plutôt rare mais pour une fois, on va parler de l’arbitrage" lance le joueur et responsable de SJS Aubel. "On a l’impression qu’une fois à 6 fautes, l’arbitre n’a plus vraiment osé siffler. À l’inverse, sur une belle intervention de notre gardien Laurent Beckers, là, pas de souci pour donner un penalty." De quoi justifier la petite baisse de régime ? "C’était 4-2, puis 5-2 et donc nous étions un peu démobilisés, d’autant qu’à nouveau, l’arbitre ne siffle par sur une faute en notre faveur. C’est finalement 6-4, contre une belle équipe en face. Et pour une fois, on ne perd pas contre une formation moins forte que nous, donc c’est moins frustrant." Dernier point épinglé par notre interlocuteur: "La petite déception car il n’y avait pas de réception après un match où tout s’est bien passé…" Pour en revenir au sportif, c’est la nouvelle recrue Martin Guichard (1), le revenant Kevin Crisigiovanni (2) et Julien Galère (1) qui ont inscrit les buts aubelois.

« Nous sommes désolés »

Ottoman Verviers a, pour sa part, pu compter sur les bonnes inspirations d’Enes Isiktekiner (3), Umit Bariskan (1), Omer Onder (1) et Alim Ayvazoglu (1) pour dessiner ce précieux succès 6-4… Outre le résultat, le joueur et capitaine de l’équipe Umit Bariskan avait, évidemment, lui aussi des choses à dire et... à répondre.

"Pour le match, nous étions plutôt sur nos gardes en début de partie, car on ne savait pas trop à quoi s’attendre. C’était 2-2 au repos mais on a su creuser l’écart en 2e période en contrôlant le match face à une bonne équipe" dixit le gaucher. "Concernant l’arbitrage, on a plutôt l’impression qu’on était vite sanctionnés dès qu’on les touchait. Après 15 minutes, on était à 5 fautes et on n’osait d’ailleurs plus les toucher. Je suis assez surpris par leur ressenti…"

Et de conclure sur le petit couac de la non-réception d’après-match. "Depuis le début de saison, il n’y a qu’à Gérardchamps, contre THL Dison, qu’on a eu droit à une réception après le match. On vient de monter en D3 nationale et, très franchement, on a fini par croire que ça ne faisait plus… C’est donc un malentendu et nous sommes désolés. On ne manquera pas de s’excuser quand on ira à Aubel" ponctue-t-on du côté verviétois. Rien de bien grave, donc.