Dean Vanaschen (FC Eupen): « On occupe la place qu’on mérite »

Doyen du groupe à seulement 32 ans, Dean Vanaschen reste très motivé: "J’espère continuer ici le plus longtemps possible même si je sais que les choses vont se compliquer au niveau de l’organisation. Je vais faire construire et nous attendons, ma femme et moi, un heureux événement pour le mois de mai."

« Des contacts quasi quotidiens avec le coach »

Et le capitaine s’entend à merveille avec son coach, Patrick Kriescher. "C’est un coaching très apprécié des joueurs qui est en place ici à Eupen. Nous avons un T1 qui donne l’essentiel des entraînements et qui veille sur le groupe en bon père de famille. J’ai des contacts fréquents pour ne pas dire quasi journaliers avec lui, nous échangeons sur un tas de choses dans l’optique d’atteindre notre objectif qui, je le rappelle, est de se maintenir en P1 ", conclut l’Eupenois.