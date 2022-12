« Ce ne sera pas remis »: cyclo-cross sur la neige, à Soiron, ce 11 décembre 2022 ?

Cyclo-cross blanc, ce dimanche sur les hauteurs de Soiron ? Rien n’est certain, à quelques jours de l’événement annoncé dès le mois de mai. Mais la météo prévue pendant la semaine peut le laisser penser. En début de semaine, les prairies bordant la rue Croix Maga (près du foot) avaient encore d’ailleurs des allures bien hivernales – et de la neige devrait encore tomber. "Nous aurons peut-être des courses sur la neige, oui, d’autant plus qu’il risque de geler jusqu’à dimanche. Je ne suis pas contre, et Christian Gilon non plus", annonce l’organisation Pierre De Marco. Qui confirme: "De toute façon, ça roulera. Du cyclo-cross, ce ne sera jamais remis !"