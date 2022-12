Une belle et grande édition du Spa Rally 2022, gravée dans les mémoires

"Il n’était pas prévu que je dispute ce rallye, mais j’ai tenu à être au départ pour rendre hommage à Bruno qui a été mon idole jeune et mon modèle à tous les niveaux lorsque j’ai commencé à rouler. En plus, terminer treizième au général et remporter la victoire au 2WD Trophy aurait certainement été apprécié par Bruno", commentait le Stoumontois très ému au moment de recevoir le challenge.

Tous n’étaient pas aussi heureux dimanche en fin d’après-midi, même s’ils préféraient faire bon cœur contre mauvaise fortune, comme Romain Delhez et Gérôme Bollette, contraints à l’abandon avec leur Porsche 997 GT3 en se rendant au départ la dernière étape spéciale du rallye.

"C’est l’embrayage qui nous a lâché", analysait le pilote d’Olne qui avait pourtant déjà connu sa part de soucis.

"Nous avions crevé dans la deuxième spéciale du rallye, perdant quatre minutes, avant d’avoir un problème avec notre rampe de phares, placée trop haut." Ce qui ne l’avait pas empêché de réintégrer le Top 10. Un sport moteur cruel aussi pour Pierre Hubin et Andy Mawet qui ne nous contredirons pas, après avoir été brutalement stoppés dans leur effort à Fays alors qu’ils réalisaient une superbe course avec leur Citroën C3.

Quant au mot de la fin de ce Spa Rally, nous le laisserons à Christian Jupsin, un organisateur heureux.

"Nous avons vécu une grande et belle édition. Cela vaut aussi bien pour le volet sportif que pour les innombrables spectateurs qui sont venus assister à l’épreuve en respectant les règles de sécurité. Ce fut un fantastique week-end pour nous, mais comme le veut la tradition chez DG Sport, nous irons encore de l’avant l’an prochain."