Laurent Beckers a "enfin" rapporté des points à Aubel

Malgré les difficultés connues en début de saison, comme toute l’équipe, avec les défaites qui s’accumulaient, Laurent a retrouvé une certaine stabilité. Son match contre Beaufays en a été la parfaite illustration.

Arrêter un penalty n’est peut-être pas toujours un exploit mais celui dimanche en était vraiment un. La puissante frappe de Turco, sur le côté droit du gardien et à mi-hauteur était tout sauf un cadeau. Il fallait vraiment aller la chercher et Beckers l’a fait avec une magnifique détente et une main ferme. "Je connais le joueur mais je n’ai pas étudié sa façon de tirer les penaltys, dit le gardien. J’ai fait à l’instinct et je dois avouer que j’ai eu un peu de chance."

Le ballon détourné est allé s’écraser sur son poteau avant de retomber devant la ligne. "En début de saison, ce poteau aurait sans doute été entrant, dit-il. Mais pour une fois, je peux vraiment dire que j’ai été décisif et rapporté des points. J’en suis très heureux mais j’avoue que je préférerais passer des après-midi calmes plutôt que gagner des matchs tout seul. Cela prouverait qu’on est solides derrière."