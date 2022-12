Andy Malmendier va quitter le FC Eupen B

Coup de théâtre au FC Eupen B, où le joueur-entraîneur Andy Malmendier vient d’annoncer à ses joueurs qu’il quitterait le club en fin de saison. "J’ai besoin d’un nouveau challenge", explique-t-il. "Cette saison sera ma dernière en tant que joueur afin de me consacrer à 100% au coaching." 3e du classement avec les eupenois, le coach est désormais à la recherche d’un nouveau défi. Avis aux amateurs…

Clément Weber prend 4 semaines

Clément Weber, le coach de Battice B, n’avait pas manqué d’exprimer son mécontentement envers l’arbitre lors de la rencontre perdue 2-0 au FC Eupen B, le 6 novembre dernier. Le comité provincial a tranché, et vient de lui infliger une suspension de 4 semaines qui débutera ce dimanche, lors du match face à Soiron.

Où s’arrêtera Soiron ?

Soiron n’en finit plus d’étonner. L’équipe de Christophe Romain, qui n’a plus été battue depuis le 18 septembre dernier, vient d’aligner un 24 sur 24 et a pris la tête du classement ce dimanche.

Provinciale 4G

Un arbitre courageux et… excellent

Fabian Espréman est un arbitre courageux. Pour se rendre à Heusy B, il a dû prendre le train et deux bus depuis Liège. "Je tiens vraiment à le féliciter", souligne le coach local Jean-Claude Léonard, rejoint par son confrère de Bullange, Raphaël Lognoul. "Il a fait un excellent match en plus", confirme ce dernier.

Une opération aux ligaments, vraiment ?

Nicolas Mathar est venu dépanner Waimes-Faymonville B alors qu’il n’avait plus joué depuis un an et demi. Son coach, Éric Heuse, a été impressionné. "Il va se faire opérer des ligaments croisés en janvier mais je me demande s’il en a vraiment besoin quand on voit la qualité de son jeu."

Lloyd Vanaubel a remis les gants

En manque de gardien, Miguel Ruiz-Marin a fait appel à Lloyd Vanaubel. "Le titulaire habituel était malade et Lloyd est venu nous aider, se réjouit le coach de Franchimont B. Non seulement il a fait un tout bon match, mais en plus il a mis un verre après." De quoi l’inviter plus souvent ?