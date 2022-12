La délivrance venue de P4

Avec 6 titulaires blessés, Bolland a fait appel à plusieurs joueurs de P4 ce dimanche. Et c’est l’un d’eux, Arnaud Dourcy, qui a inscrit peu après sa montée au jeu le but de la victoire contre Beaufays B.

Des nouvelles des Miniers

En voyage au Qatar pour la coupe du monde, le minier Neaman Dakir manque à l’appel en ce moment. Ses coéquipiers Corteil et Velghe devraient, eux, être de retour après la trêve. "Une excellente nouvelle car ils sont très importants dans notre effectif" commente le coach Francesco Dell’Aquila.

Provinciale 3D

Annibale lecteur ?

L’entraîneur de Saint-Vith, Thierry Polis, lance un petit message à son joueur Giuseppe Annibale via nos colonnes: "Il n’était pas repris mais n’était pas présent à Verviers pour supporter l’équipe, c’est déplorable". Espérons que le médian lit notre quotidien.

Trois retours à la SRU

Suspendus, Anthony Passalacqua et Vincent Mathieu feront leur retour dimanche prochain à Jalhay. Retenu par le boulot, Anthony Vinaimont sera également sélectionnable.

La classe biberon goétoise

Cinq suspendus (Heggen, Blanchy, Vanderthommen, Sandmeier et Bodson), de nombreux blessés (Rami, Janssen, etc.), Goé a aligné une très jeune équipe face à Elsaute B. Une dizaine de U21 faisaient partie du noyau et six éléments avaient déjà joué la veille.

Ermis à l’hôpital

Suite à un contact avec son gardien, Metehan Ermis a été touché aux côtés et a dû se rendre à l’hôpital. Thibaut Sondron a pris sa 3e carte jaune, les deux joueurs s’ajoutent à la longue liste des absents lambermontois.

Lanckorh suspendu

Le médian de Honsfeld, Mickaël Lanckohr a écopé de sa troisième carte jaune et loupera le match au sommet de samedi prochain à Saint-Vith.

Dent cassée

Le Sartois Samuel Méant a dû quitter le jeu à la 25e minute. Il s’est cassé une dent et explosé la lèvre dans un contact avec le gardien xhoffurlain.

Des retours à Walhorn

Première semaine compliquée pour le nouveau T1 de Walhorn Stefano Francini qui n’avait que 8 joueurs de champ et 2 gardiens à l’entraînement. Gufim Asanaj a rejoué 20 minutes et Damon Willems va faire son retour de vacances.