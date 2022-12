Trois joueurs blessés à Rechain

Regis Lonneux, Gary Guyot et Jerry Pfaff sont sortis blessés de la rencontre de ce dimanche face à Saive.

Suspendus

Les Rechaintois Anthony Frana et Nicolas Moll seront suspendus la semaine prochaine pour abus de carte jaunes. Le Batticien Kevin Botero sera également absent pour avoir pris son troisième carton jaune face à l’Espoir Minerois.

Provinciale 2C

Lilo Troisi a loupé son appel

En lui infligeant quatre matches de suspension, le Comité provincial avait eu la main lourde avec le Waimerais Lilo Troisi. Il avait donc décidé d’aller en appel à Namur puisque cette sanction tombait pour une faute… qu’il n’avait pas commise. Malheureusement pour lui, sa petite fille a dû être hospitalisée et il n’a pas pu se rendre à la séance. Sa sanction est maintenue.

Aksu et Belle, deux buteurs sur la touche

Suite au rapport de l’arbitre après la rencontre La Calamine B-Emmels, Ismail Aksu s’est vu infliger une suspension de trois matches. William Belle est lui suspendu deux semaines. Quant au Waimerais Alcabir, il a écopé de deux matches de suspension.

Recht dit merci à sa "machine"

"On oublie de tuer le match puis on prend un penalty à la 89e. Heureusement, on a pu compter une nouvelle fois au sur notre “machine Finck”", lâchait le T1 rechtois Jérôme Stark. "Sur le contre, on fait 2-0 (contre La Calamine B) et le match est plié. C’est un gardien extraordinaire, mais ce n’est rien par rapport à ce qui se passe à côté. C’est un gars rare, comme il y en a peu. C’est une machine dans tous les domaines !"

Fred Thelen à nouveau sur la touche

Pas de chance pour le Welkenraedtois Frédéric Thelen qui s’est blessé lors d’une rencontre de futsal. Il souffre d’une élongation et n’a pas participé à la belle victoire des siens à Amblève (0-1).

Fracture du pied pour Chris Vilz

Cette semaine, lors d’un petit jogging, Chris Vilz s’est cassé le pied. C’est assurément une grosse perte pour Rocherath car son défenseur livrait un excellent championnat.