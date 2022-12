Jonathan Nsimba Lusinga : leadership et polyvalence à Melen (P1)

Polyvalent, le droitier de 23 ans est capable d’arpenter tout son flanc 90 minutes durant. "J’ai déjà touché à tous les postes défensifs, y compris celui de milieu défensif. On m’a demandé de jouer latéral gauche et je l’ai fait sans problème." Une prestation qui lui a valu les louanges de son T1, Santo Ventura. "Cela fait quelques semaines que j’attendais qu’il revienne à son meilleur niveau physique. Il a fait un très gros match" dixit le coach de la RAMM.

Malgré son jeune âge, le papa du petit Mason, un an, n’hésite pas à guider ses coéquipiers sur le terrain. "

Jeune, mais déjà leader

On m’a toujours demandé d’être le leader, partout où je suis allé. Dès mes 11-12 ans, je jouais avec les grands et j’apprenais à beaucoup parler pendant les matches. Avec l’habitude, ça sort tout seul. J’aime parler et guider, j’ai cet esprit de leader. "

Actif au RFC Seraing entre 2015 et 2020, celui qui est aussi l’entraîneur des U8 de Dison a bien failli ne jamais entrevoir la terre mélinoise. "Je devais normalement aller à Givry, mais cela ne s’est pas fait pour des raisons familiales. J’avais donc le choix entre venir ici et rejoindre mon frère, Guerny, à Battice (P2). Mais je ne voulais pas descendre trop bas et Melen se trouve proche de mon domicile, c’est pourquoi j’ai décidé de venir ici" explique le joueur originaire de Verviers.