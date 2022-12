Au sud de la province de Liège, les températures négatives et les flocons joueront les prolongations jusqu’au week-end. De Jalhay à Malmedy, en passant par les hauteurs verviétoises, on s’avoue plutôt pessimiste pour cette dernière journée de football provincial de 2022. Du côté de Liège et de Huy-Waremme, les températures seront a priori un brin plus clémentes. Toutefois, les terrains risquent de souffrir.

"Mais nous sommes parfois trompés par les prévisions météos" rappelle le Senior Manager du Comité provincial liégeois Didier Petitjean. "Les membres du CP se réuniront jeudi soir et décideront. J’ai demandé à chacun d’aller voir l’un ou l’autre terrain de sa région pour faire le point."

Sauf redoux inattendu, on voit mal comment on pourrait jouer dans les séries fagnardes, à savoir la 2C, la 3D et la P4G. "Remettre certaines séries comme on l’a déjà fait par le passé n’est pas impossible. Mais pour l’instant, on attend et il est impossible de savoir ce que l’on va décider."

En cas de remise, quelle soit générale ou partielle, les matches prévus seront reportés à 2023.

"Le premier week-end pour les matches remis, c’est le 5 mars. Mais il y a aussi une option le 8 janvier, prévu pour la Coupe, mais on pourrait utiliser cette date et décaler la Coupe de province" ajoute encore Didier Petitjean, en attendant jeudi. "Il faut voir comment la météo évolue. Il n’est pas impossible, non plus, que jeudi on annonce que la décision sera prise samedi matin. Je le répète: par le passé, on a déjà été trompés par la météo" ponctue l’homme fort du CP Liège.