Cyril Charbon ambitieux: « Charneux n’est pas à sa place en P4 »

Grâce à ce succès plus que convaincant, les Bleu et Blanc, qui comptent désormais 40 points au compteur, se retrouvent à la deuxième place du classement, à une petite unité seulement du nouveau leader, Soiron. "Bien sûr, nous faisons un très bon début de saison et notre objectif cette année est clair. Charneux n’est pas à sa place en P4, notre ambition est de remonter d’une division et on va tout faire pour y arriver, que ce soit en remportant le titre, ou via le tour final. Bolland l’a fait la saison dernière, alors pourquoi pas nous ?"

Enfant du club, l’ingénieur de formation a démarré le foot à Charneux à l’âge de 7 ans, et y a effectué ses premiers pas en équipe première alors qu’il était tout jeune. "Par la suite, lorsque nous sommes descendus en P4, j’ai décidé de rejoindre l’Élan Dalhem et j’y ai évolué durant deux saisons. Mais l’envie de jouer avec mon frère Sylvain et ma bande de copains était plus forte, je suis donc revenu à la maison. L’ambiance y est toujours très chouette, il y a pas mal de bons jeunes qui veulent se montrer, et on est tous à 100% derrière notre coach Michel Lousberg afin de réaliser notre objectif."