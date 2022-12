À Raeren-Eynatten, l’équilibre s’appelle Jordan Bissen !

Pourtant, le pari était loin d’être gagné pour le médian arrivé de Gouvy et dont le transfert était presque passé inaperçu au milieu des autres nombreuses recrues raerenoises. "Je suis tombé dans un très bon groupe niveau ambiance, ce qui a grandement facilité mon acclimatation" explique le numéro 6 jaune et noir. "Et sportivement, ça se passe bien même si j’ai également dû m’habituer à un nouveau poste et d’autres repères." Il faut dire qu’après avoir disputé la quasi-intégralité de sa carrière dans le club de son village natal (Gouvy, essentiellement en P1 luxembourgeoise), Raeren-Eynatten ressemble à un challenge improbable qu’il doit en quelque sorte à sa compagne. "Elle vient de la région et voulait qu’on vienne y vivre. Et comme vous pouvez le voir, elle a gagné" sourit Bissen qui habite donc à présent à Montzen. "J’ai cherché un club dans la région et le projet de Raeren m’a directement convaincu." Ensuite, c’est Éric Vandebon qui l’a convaincu de changer de position. "J’ai toujours joué à un poste de médian relayeur ou offensif" détaille le joueur de 28 ans. "Le coach m’a cependant demandé de jouer plus bas, juste devant la défense. J’ai dû m’y habituer, mais je reconnais que ça se passe de mieux en mieux." Le niveau des prestations livrées par Bissen ces derniers temps donne en tout cas beaucoup de crédit à cette idée de l’entraîneur de Raeren-Eynatten. Et à ce rythme-là, l’ancien de Gouvy pourrait même vite devenir une référence à son poste dans la série !