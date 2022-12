Buts: Counotte (1-0, 15e et 2-0, 78e), Lo. Giet (2-1, 86e)

"Je suis fier de mon groupe, notre stratégie a payé, surtout en 1re période, analyse Bruno Herman, le tacticien sartois. Xhoffraix a poussé, nous avons fait le gros dos et notre gardien Dorian Pirotte a sorti les arrêts nécessaires."

"Malgré un très mauvais premier quart d’heure, nous méritions de remporter ce match, lâche Sylvain Henrard, le mentor xhoffurlain. Nous avons eu les occasions mais cela n’est pas rentré à cause d’un bon gardien, de la maladresse ou de mauvais choix."

SRU Verviers 2 – Saint-Vith 4

Buts: Paquay csc (0-1, 22e), Guarisio (1-1, 33e), L. Aelens (2-1, 37e), Mulkin (2-2, 80e), Jacinto (2-3, 82e), Rogister (2-4, 87e)

"Sans un très bon Sabella, on peut être mené rapidement 0-3, reconnaît Cédric Flon, le coach du Skill. On mène 2-1 à la pause et on loupe le 3e but à la reprise, c’est le tournant du match."

"Nous avons loupé 4 grosses occasions en début de match puis nous avons donné 2 buts inadmissibles aux Verviétois, confirme Thierry Polis, le T1 de Saint-Vith. Jacinto est monté à la pause, nous avons pressé mais la SRU aurait pu faire 3-1 avant qu’on ne s’impose logiquement."

Elsenborn 2 – Baelen 1

Buts: Krafft (0-1, 43e), D. Bruels (1-1, 86e et 2-1, 90e+3)

"Nous avons fait un bon match et les joueurs méritaient au moins le partage, note Geoffrey Foguenne, l’entraîneur de Baelen. Il fallait remporter les duels, les titulaires l’avaient bien compris mais pas certains réservistes dont un seul est bien monté au jeu. Elsenborn a loupé une grosse occasion à la 80e, on a pensé que la chance était de notre côté mais on prend finalement deux buts en fin de match."

Goé 3 – Elsaute B 4

Buts: Counet csc (1-0, 13e), Maréchal (1-1, 35e), Hanssen (1-2, 48e et 1-3, 65e), Quodbach sur pen. (2-3, 68e), Rogister (2-4, 79e), Quodbach (3-4, 86e)

"Nous avons aligné une équipe de gamins dont beaucoup avaient déjà joué la veille en U21, raconte Ludo Lambert, l’entraîneur goétois. Je n’ai rien à reprocher à mes gars, je suis même déçu pour les jeunes mais il faut avouer qu’Elsaute B mérite largement sa victoire."

"Nous aurions dû plier ce match après 30 minutes, lance Dejan Botic, le coach étoilé. Face à un adversaire qui n’avait rien à perdre, nous n’avons pas profité de nos opportunités tandis que la réussite adverse était insolente. Malgré tout, on prend les 3 points et la tête du classement."

Walhorn 1 – Cornesse 3

Buts: Lejoly (0-1, 15e), Halkin (0-2, 60e), Moreau (0-3, 89e), Kocks (1-3, 90e)

"Après avoir encaissé suite à une erreur défensive, nous avons pris la possession du ballon mais de manière stérile, raconte Stefano Francini, le nouveau T1 de Walhorn. À 0-2, nous avons tout essayé mais c’était trop fébrile offensivement."

"L’opération remontada se poursuit, on se devait de gagner et nous y sommes parvenus après un match sérieux, résume Jonathan Félix, le coach cornésien. On revient dans le coup, c’est dommage que la trêve arrive."

Honsfeld 0 – Lontzen 0

"Face à un Lontzen bien organisé et agressif dans le bon sens du terme, il nous a fallu 30 minutes pour trouver le bon rythme, explique Pascal Jost, le T1 du HSV. Nous avons joué toute la 2e mi-temps dans leur camp mais il nous a manqué la finition."

"C’est un bon partage face à une équipe plus forte et qui a eu plus d’occasion s, avoue Pierre Schmitz, le joueur de Lontzen. Le groupe a suivi les consignes et a formé un bon bloc."

Lambermont 1 – Jalhay 3

Buts: Dessaucy (0-1, 10e), Letiexhe (1-1, 48e), Beaujean (1-2, 52e), C. Lecocq (1-3, 60e)

"Il a fallu réveiller tout le monde à la pause, c’était très mauvais et les consignes n’étaient pas respectées, peste Quentin Demollin, le coach lambermontois. La réaction est venue avec une égalisation rapide avant de prendre deux buts de carnaval."

"J’ai vu un très bon Jalhay en 1re mi-temps, nous n’avons rien laissé à notre adversaire mais on ne menait que 0-1, explique Rocco Sutera, le T1 de Jalhay. Après un flottement qui nous coûte l’égalisation, on a repris l’avance et maîtrisé la fin du match."