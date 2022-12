Buts: Azzouzi (1-0, 2e), Özdemir (1-1, 3e), Kambembo (3-0, 17e), Garcia-Aparicio (3-1, 27e), Azzouzi (4-1, 45e), T. Stancher (5-1, 56e), Ruwet (5-2, 73e), Karroum (5-3, 76e), Kambembo (6-3, 86e), Azzouzi (7-3, 89e)

Carte rouge à Andrimont: Bariskan (80e, directe)

Carte rouge à Blegny B: Hogge (80e, 2 j.)

Avec sept buts inscrits, Andrimont n’a pas fait dans la dentelle face à l’avant-dernier du classement. "J’étais très content de certains moments de matchs mais déçu par d’autres où on est tombé dans la facilité, ce qui nous a quand même coûté trois buts encaissés" détaille le mentor andrimontois Manu Ruiz Marin dont l’équipe talonne toujours le Croatia Wandre dans le haut du classement.

EJ Fléron 1 – Ent. Pepine 1

Buts: Quaedvlieg (0-1, 56e), Spodarek sur pen. (1-1, 90e)

Alors qu’ils menaient 0-1 sur le terrain de l’EJ Fléron, l’un des gros morceaux de la série, les Pepins ont concédé un penalty très discuté en toute fin de partie. "Heureusement pour Fléron qu’il y avait l’arbitre" peste le coach de l’Entente Yves Voos. "Le penalty était inexistant et je ne sais pas où il est allé chercher les 6 minutes d’arrêts de jeu qu’il a données." S’en suivait une rentrée aux vestiaires sous haute tension. Si le scénario lui laisse un goût amer, ce point n’en reste pas moins plutôt bon pour l’Entente Pepine. Du côté de l’EJF, on voit le Croatia et Andrimont s’éloigner de plus en plus avec ces deux nouvelles unités perdues.

Bolland 2 – Beaufays B 1

Buts: Falaise (0-1, 41e), Masuy (1-1, 47e), Dourcy (2-1, 80e)

Mené 0-1 à la pause, Bolland a renversé la vapeur dans un match qui s’est joué "à l’engagement" pointe le T1 Antoine Wilkin. "On s’est battus comme des guerriers, c’est une victoire à la Bollandoise qu’on est allé chercher."

Aywaille B 1 - La Minerie B 2

Buts: Anounou (0-1, 58e), Wilmet (1-1, 60e), Frederico (1-2, 86e)

"Enfin un match serré qui tombe en notre faveur, il était temps !" sourit le mentor minier Francesco Dell’Aquila. Avec ce succès, son équipe prend ses distances avec la zone rouge.