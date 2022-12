Nicolas Nemes (Stavelot): « Je dois mes deux buts à ma sortie de la veille »

"On n’a peut-être pas fait un grand match mais l’important était de prendre les trois points contre un concurrent direct", nous expliquait-il au coup de sifflet final.

"Encore aujourd’hui, on voit l’importance de tout le groupe. Sur le banc, on retrouvait trois joueurs qui pourraient être titulaires. Et quand on monte au jeu, on apporte quelque chose. On dit toujours que la force d’une équipe est son banc et c’est le cas pour nous cette saison."

Milieu défensif de formation, notre buteur du jour n’est pas habitué à évoluer en pointe. Ce dimanche, son mentor Julien Godard a eu le nez fin en l’y mettant.

« Magnifique pour moi »

"J’ai un bon jeu de tête et c’est pour cette raison qu’il m’a fait rentrer là. Marquer deux buts est une première pour moi. Je les dois peut-être à ma sortie d’hier (lisez samedi)", rigole-t-il. "C’était une dure et en quittant, j’ai dit ironiquement que j’allais en planter deux. Et je les ai mis ! C’est magnifique pour moi et pour l’équipe. Je dirai même surtout pour l’équipe."

Et quand on lui demande s’il compte préparer le prochain match de la même façon, sa réponse fuse: "Il ne faut pas abuser des bonnes choses."

Voilà à présent Stavelot isolé en tête. Avec cinq unités d’avance sur ses plus proches poursuivants, les ambitions du club ne peuvent plus se limiter au tour final.

"Maintenant, on ne peut plus se cacher. On a remporté la première tranche, on vient de battre Amblève puis Sart, et on est en tête. On va tout faire pour la conserver mais sans se mettre de pression et en se faisant plaisir", conclut le héros du jour.