Martin Schwontzen (Hombourg) : « Elsaute, c’est une motivation supplémentaire pour moi »

Les Hombourgeois sortent d’un six sur six mais les dernières semaines ont été mouvementées au sein du club. Le joueur de 21 ans s’est d’ailleurs retrouvé dans une situation un peu spéciale, puisque son papa, Michel, était l’entraîneur principal avant le retour de Xavier Stassen au poste de T1. "C’était très particulier et compliqué. On ne parlait pratiquement plus du football à la maison car on sentait que c’était tendu dans le vestiaire. Mon père n’est plus l’entraîneur mais il reste notre premier supporter. Il est encore là chaque semaine au bord du terrain pour nous encourager."

Le dernier match avant la trêve verra Hombourg se déplacer du côté d’Elsaute et il s’annonce particulier pour l’attaquant des Oranges. "Elsaute, c’est un peu mon club de cœur. J’y ai fait pratiquement toutes mes classes, de U6 à U16, avant de partir à Eupen jusqu’en U18. Ensuite, je suis revenu à Elsaute où j’ai passé deux années, dont celle du titre. Je connais quasiment tous les joueurs qui composent le noyau, puisque j’ai joué avec la majorité d’entre eux. Et j’ai aussi évolué avec Florian Campo du côté de Eupen. C’est une motivation supplémentaire pour moi, je me réjouis de jouer ce match, d’autant plus qu’il aura lieu là-bas."

Alors qu’il en est à sa troisième saison à Hombourg, Martin Schwontzen reste les pieds sur terre malgré les deux dernières victoires. "C’est toujours quand on s’enflamme qu’on perd des points bêtement. On va essayer de bien négocier le prochain match pour pouvoir passer les fêtes au chaud. Et à titre personnel, je vais tenter, après la trêve, de faire mieux que lors de la première partie de saison en termes de buts mais je ne me fixe pas un objectif précis."