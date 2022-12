Les frères Heindrichs (Spa): « Notre papa est heureux qu’on soit dans la même équipe »

Cette saison, les frères Heindrichs évoluent pour la première fois ensemble du côté de Spa. Jordan (20 ans) a débuté du côté de Verviers avant d’aller à l’AS Eupen puis à Franchimont. C’est sa deuxième saison à la Geronstère. Son frangin Jonatan (18 ans) a un parcours un peu similaire (Verviers, AS Eupen, Franchimont) et a rejoint le grand frère chez les Spadois en 2022. "C’était un but de jouer avec mon petit frère, explique Jordan. Notre papa nous suit depuis tout petit, c’est lui qui nous pousse vers le haut. Il est très heureux d’avoir ses deux fils dans la même équipe."