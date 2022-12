La première et pas la dernière de Philippe Rombach : "J'espère garder ma place"

« Je me suis libéré »

Voilà qui devra rassurer le jeune homme qui espère s’installer sur du long terme dans les buts en tant que titulaire. "Le coach m’a informé mardi que j’allais jouer, précise-il. J’ai eu le temps de me préparer et si j’ai stressé un peu, j’ai quand même bien dormi les jours qui ont suivi. J’ai eu le soutien de mes coéquipiers qui m’ont mis en confiance. Maintenant que j’ai eu ma chance, j’espère garder ma place le plus longtemps possible."

S’il a encaissé deux buts rapidement, sur lesquels il aurait difficilement pu faire quelque chose, il a aussi sorti quelques beaux arrêts. Il est le premier à dire qu’il peut faire mieux. "Ce n’est pas mon meilleur match mais c’est normal, j’étais un peu nerveux pour ma première. J’ai progressivement pris confiance et me suis libéré", dit celui qui a déjà joué avec les U19 et la P2. C’est d’ailleurs les prestations avec l’équipe B qui ont convaincu le coach de le titulariser.

Fort dans les ballons aériens grâce à son mètre 97, Rombach est aussi à l’aise dans la relance. Avec une marge de progression importante et une folle ambition. "J’espère jouer le plus haut possible", dit celui qui a déjà goûté à la Bundesliga chez les jeunes. Et qu’il espère, dans les rêves les plus osés, intégrer un jour en tant qu’adulte.