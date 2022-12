Buts: A. Barth sur pen. (1-0, 30e), S. Ziant (2-0 et 3-0, 65e et 90e).

Les Stavelotains ont pris le meilleur sur les Spadois grâce à un Samuel Ziant en grande forme et auteur de deux buts. "Dont un magnifique, dit son cousin et entraineur, Michaël Ziant. Avec Arnaud Barth, ils ont fait tourner le match." Pourtant, en première période, Spa B a mis en difficulté son équipe.

Honsfeld B 3 – Malmundaria B 3

Buts: N. Keller (1-0, 25e), Y. Kopp (1-1, 50e), F. Scholzen csc (1-2, 60e), R. Christoph (2-2, 80e), M. Antonello (2-3, 82e), Y. Grün (3-3, 84e).

Grosse surprise à Honsfeld B qui a tenu en échec Malmedy B. "On a réalisé notre meilleure première mi-temps de la saison", se réjouit le coach local, Raymond Heiners. Un point de vue partagé par le coach malmédien, Servet Sumer. "C’était Noël avant l’heure avec des énormes erreurs défensives."

Amblève B 5 – Lontzen B 0

Buts: J. Mertens (1-0, 32e), B. Jouck (2-0, 52e), J. Mertens (3-0, 65e), L. Maraite (4-0, 75e), L. Knips (5-0, 85e).

Score de forfait pour Amblève B qui a facilement disposé de Lontzen B. "On n’était pas dedans avant le repos, reconnaît le coach d’Amblève B, Werner Zeimers. Mais le premier but nous a libérés et on a retrouvé notre football. On a joué avec nos qualités après le repos et on a concrétisé plus d’occasions."

Franchimont B 1 – Waimes Faymonville B 1

Buts: A. Collienne (0-1, 28e), B. Kivanda (1-1, 70e).

Une mi-temps pour chaque équipe pour un résultat final plutôt correct. "Mes joueurs étaient toujours au marché de Noël, rigole le coach franchimontois, Miguel Ruiz-Marin. Je suis quand même content du point." Son confrère Éric Heuse était aussi satisfait "surtout vu les problèmes actuels avec le noyau."

Heusy B 2 – Bullange 7

Buts: J. Desonnay (1-0, 3e), R. Lentz sur pen. (1-1, 7e), M. Corbusier (1-2, 12e), L. Van Den Bossche (2-2, 37e), R. Lentz (2-3 et 2-4, 60e et 70e), M. Corbusier (2-5, 75e), A. Krupic (2-6, 80e), M. Mollers (2-7, 85e).

Gros succès de Bullange qui vient de réaliser une magnifique série de 22/24. "J’avais toujours à la gorge le match de l’aller où on avait perdu deux points et qui nous coûtent encore cher aujourd’hui", explique le T1 de Bullange, Raphaël Lognoul. Pour le mentor de Heusy B, Jean-Claude Léonard, son équipe a cédé "mentalement après le 4-2."

Jalhay B 0 – Oudler 8

Buts: A. Verbaarschot (0-1, 4e), F. Pint (0-2, 12e), S. Schmitz (0-3, 35e), F. Pint (0-4, 36e), S. Schmitz (0-5 et 0-6, 45e et 50e), L. Henkes (0-7, 75e), J. Michaeli (0-8, 76e).

Face à une équipe de Jalhay B encore déforcée, qui n’avait que onze joueurs sur la feuille, le leader n’a pas fait dans la dentelle en inscrivant pas moins de huit buts. "La réserve ne jouait pas mais je n’ai eu qu’un seul renfort", regrette le T1 de Jalhay B, Serge Soriés.

Bellevaux 0 – Ster Francorchamps B 4

Buts: F. Albicocco (0-1 et 0-2, 6e et 16e), R. Campione (0-3, 40e), N. Collignon (0-4, 76e).

Ster-Francorchamps B a pu compter sur un grand Albicocco pour prendre le dessus sur Bellevaux. "Il est jeune mais il a encore une fois fait un grand match", se réjouit son entraîneur, Maxime Brant. Du côté de Bellevaux, Éric Van Reterhem reconnaît que son équipe n’a "rien à revendiquer".