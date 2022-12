Arnaud Winandts (Battice) : « Agréable de travailler avec des jeunes qui écoutent »

"Je savais bien où je mettais les pieds. Nous avons un groupe de qualité", lance-t-il. Un projet basé sur les jeunes du club encadrés par quelques joueurs d’expérience, comme Jacques Chimmaglichela, Kevin Botero et Erwin Vandermeer, entre autres. Arnaud Winandts est ravi d’être ce professeur pour les jeunes batticiens.

"C’est agréable de travailler avec des jeunes qui écoutent. C’est devenu tellement rare", ajoute l’ancien sociétaire du RFC Liège. Redescendre de la D3 à la P2 n’est pas un problème pour Arnaud Winandts. "Je dois vous avouer que j’étais déjà redescendu de niveau quand j’ai signé à Dison. Le club évoluait alors en P1."

« Tant que le corps suit… »

C’était sans compter qu’avec les Disonais, il n’a pas joué longtemps au niveau provincial. "On est monté deux fois sur trois ans. Je ne me voyais pas refaire une saison en D2 amateur. Je voulais redescendre, car la vie est différente en provinciale. Les déplacements sont plus courts et on ne perd pas tout son dimanche dans des trajets en car. Mon hygiène de vie est un peu différente aussi. Je fais moins attention en semaine par exemple. Je peux aussi me permettre de boire un petit verre le samedi soir, sans évidemment exagérer", reconnait-il. Les Batticiens ont entamé une remontée au classement après un départ difficile. "Nous avons eu beaucoup de blessures. Nous commençons seulement à tourner à plein régime." Pour les hommes du Fort, l’objectif est de remonter le plus près possible des cinq premiers. Battice pourra-t-il encore compter sur son capitaine ? "Tant que le corps et l’esprit suivent, je ne me vois pas arrêter. J’arrêterai quand mon corps ne suivra plus et quand je ne prendrai plus de plaisir", conclut-il.