Xavier Stassen (Hombourg) : « Il n’y a pas de mots pour exprimer la satisfaction aujourd’hui » (vidéo)

En seconde armure, les Orange se procuraient la première occasion mais butaient à nouveau sur un Kevin Aerts bien inspiré. S’en suivait une grosse période de domination de Geer, qui ouvrait méritoirement le score. Le coup-franc de Maxim Philippe touchait le cadre et Amaury Docquier suivait bien pour conclure. Les Geerois loupaient ensuite plusieurs occasions de faire le break. Bien mal leur en prit puisque Hombourg n’abdiquait pas et obtenait un penalty à cinq minutes du terme. Antoine Baltus le convertissait calmement. Alors qu’on était dans les arrêts de jeu, Dorian Meunier offrait les trois points à son équipe sur une belle frappe croisée.

Après le match, Xavier Stassen était évidemment aux anges. "Je suis plus que satisfait. Nos deux dernières victoires découlent d’une grosse solidarité, qu’on avait plus vue depuis un moment. On n’a jamais rien lâché alors qu’on était mené contre la meilleure défense de la série. Mes joueurs ont montré des ressources incroyables, il n’y a pas de mots pour exprimer la satisfaction aujourd’hui. On s’était fixé un objectif de quatre points sur neuf avant la trêve et nous voilà à six sur six. Nous irons à Elsaute en pleine bourre, sans pression et qui sait ce qu’on pourra y réaliser. Nous voulons assurer le maintien le plus rapidement possible."

De son côté, Nicolas Henkinet faisait la moue. "Nous avons eu les occasions nécessaires pour tuer le match mais nous n’avons pas été concrets devant le but. Je regrette que nous ayons arrêté de jouer comme on le faisait depuis le début du match, après avoir inscrit notre but. On a commencé à subir et ça m’embête. Félicitations à Hombourg, c’est l’équipe qui marque le plus qui a raison."

Hombourg 2 – Geer 1

Arbitre: M. Poulain

Buts: Docquier (0-1, 60e), Baltus (1-1, 85e), D. Meunier (2-1, 90e)

Cartons jaunes: Duthoo, Bayard, D. Meunier ; Delvaux, Philippe, Bekaert

HOMBOURG: Stassen, A. Schonbrodt (65e D. Meunier), Dorthu (65e Bartholome), Bayard, Degueldre, Duthoo (62e Martin), Hick (90e Denoël), Beckers, Baltus, Bauwens, Schwontzen

GEER: Aerts, Philippe (63e Vandebosch), Georges, Grosdent, Delvaux (85e Vervoort), Fadda (75e Bekaert), Bouhriss, Coulon, Docquier (85e Mattè), Vigil Bajo, Cokgezen