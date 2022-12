Un sursaut d’orgueil tardif pour Visé à la RAAL

Bien entrés dans la partie, les Visétois étaient refroidis lorsque Gobitaka ouvrait le score grâce à un centre d’Azevedo mal repoussé par Mignon. Sur leur première occasion en seconde période, les Louviérois doublaient l’écart par Liongola, bien servi par Gobitaka, avant que Cascio ne se fasse exclure. Les Visétois avaient alors un sursaut d’orgueil, poussant les locaux à l’erreur et à un auto-but de Faye sur un centre de Perseo. Un peu tard que pour espérer arracher le point du partage. "La grosse différence sur ce match s’est faite au niveau de la percussion. On s’est mis en position délicate dès que l’on a encaissé un but. On n’a pas fait nécessairement les bons choix, mais nous n’étions pas mal. Quand on prend un but contre la RAAL qui n’en a pratiquement pas concédé sur son terrain, cela devient compliqué. On s’est réveillés à dix contre onze, même si c’est plutôt la RAAL qui a reculé. Mais encore une fois, c’est l’efficacité, le réalisme et la roublardise qui étaient du côté de la RAAL. Les reconversions n’ont pas été justes", précisait José Riga, le T1 des Oies.