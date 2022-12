Ster-Francorchamps en met 9 à Sprimont B: triplé pour Scheffer et Crisigiovanni (vidéo)

Match arrêté

Le festival local ne faisait que commencer, mais M. Addai décidait de l’arrêter temporairement suite à une remarque (pas une insulte) d’un spectateur sprimontois à son juge de ligne. Une décision spéciale, va-t-on écrire. Les deux équipes ne rentraient que 5 bonnes minutes au vestiaire avant que le match ne reprenne son cours: ouf ! Scheffer en profitait pour inscrire le 4e but des locaux sur penalty juste avant la pause. Dans le vestaire, Vincent Heins demandait à ses joueurs de "rester sérieux" en deuxième période.

Message visiblement reçu 5 sur 5. Il ne fallait en effet que 22 minutes aux gars du circuit pour inscrire 5 nouveaux buts dont un magnifique coup-franc direct de Dardenne et un autre, collectif celui-ci, inscrit par Crisigiovanni à la suite d’une combinaison impliquant aussi Gilis et Scheffer. "Cela nous donne un boost au niveau statistique, mais nous faisons surtout une bonne opération, souriait le coach sterlain. Il nous reste Melen avant la trêve, pour autant qu’on joue vu la neige annoncée." Dans le camp sprimontois, les têtes étaient basses. "Certains ne se rendent pas compte de la chance qu’ils ont de jouer en P1, râlait Faustino Garcia, le T1 des Carriers. Il faut mettre son bleu de travail, on n’est plus chez les jeunes. Quelques faits de jeu n’ont pas tourné pour nous en 1re mi-temps, mais finalement c’est un naufrage collectif, surtout au niveau de l’attitude. Il va falloir relever la tête et essayer de gagner quelques matches."

Kevin Crisigiovanni à l’interview

Le technique du match

Ster-Francorchamps 9 – Sprimont B 1

Arbitre: M. Addai

Cartes jaunes: Crisigiovanni ; Rallegri, Champagne

Buts: Crisigiovanni (1-0, 11e), Calisgan (2-0, 15e), Gaspar (2-1, 22e), Scheffer (3-1, 24e), Scheffer (4-1 sur pen, 45e), Dardenne (5-1, 49e), Joao (6-1, 62e), Crisigiovanni (7-1, 64e), Crisigiovanni (8-1, 65e), Scheffer (9-1,67e).

STER-FRANCORCHAMPS: Crespin, Hermant (61e Domken), Lambrechts, Wangermez, Boreio (46e Dardenne), Joao (66e Delhez), Raskin, Crisigiovanni, Calisgan (22e Restiglian), Gilis, Scheffer.

SPRIMONT B: Librici, Carvalho, Pedrosimao, Fedsoseew, Corman (66e Champagne), Fassotte (55e Ruiz), Gaspar, Carrea, Cugnon (55e Gonzalez), Rallegri (66e Rasquin), Moukoko.