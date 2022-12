Spa va mieux mais court toujours après une victoire sous l’ère Paquay (photos)

Dans l’autre rectangle, deux têtes auraient pu (dû ?) faire mouche mais celle de Kohnen est détournée par Bechoux tandis que Tim Jost, esseulé au petit rectangle, place la sienne au-dessus de la transversale.

"Nous ne parvenions pas à faire trois passes d’affilée, explique Ludek Mach, le coach de Butgenbach. Malgré cela, nous aurions pu marquer un but de la tête et mener 0-1. C’était un peu mieux après la pause et à la fin, on remporte une très belle victoire sans encaisser de but. C’est bon pour le moral de gagner sans bien jouer."

À la reprise, Spa obtient plusieurs opportunités mais Theisen repousse un envoi de Chanson puis Kohnen y va d’un tackle salvateur sur la reprise de Schyns. Le grand Philipp Kessler force un penalty que Legast convertit, Butgenbach a su frapper au bon moment. Le score n’évoluera plus malgré de nombreux coups-francs bien bottés par Schmitz, dont un sur la tête de Gagban qui passera au-dessus de la cage défendue par Theisen.

"J’ai vu un très bon Spa qui a voulu jouer au foot et défendre vers l’avant, souligne Steve Paquay, le mentor spadois. L’arbitre n’a pas sifflé penalty pour nous, il l’a fait pour Butgenbach et cela a fait la différence. Je peux dire que ce dimanche, ce n’est pas la meilleure équipe qui a gagné. Je suis très fier de mes joueurs notamment d’un Gagban qui a livré une très belle prestation pour sa deuxième apparition en P3. J’ai vu de très bonnes choses, on peut parler d’une défaite positive. On reste sur un 3 points sur 12 mais c’était face à beaucoup d’équipe du top, seul le nul face à Sart B me laisse des regrets. On est sur la bonne voie, les jeunes venus de P4 répondent présents, tout le monde bosse bien à l’entraînement et cela se répercute sur le terrain le dimanche."

Spa 0 – Butgenbach 1

Arbitre: M. Jolly.

Cartes jaunes: Mathieu, Jor. Heindrichs ; Richter, Haas, Ritter.

Carte rouge: Masson (87e, directe)

But: Legast sur pen. (0-1, 55e)

SPA: Bechoux, Chanson (59e Schmitz), Mathieu, Renard, Jor. Heindrichs, Dalkenne, A. Schyns (68e Duckers), Gagban, Brundseaux, Bassleer (88e Jon. Heindrichs), Masson.

BUTGENBACH: Theisen, T. Jost, Richter, Kohnen, Tixhon, Kerstges (62e Lukebadio), Legast, Aithmid (90e+1 Ritter), Kessler, Urbain, Haas (62e Nito)