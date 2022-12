Spa Rally 2022: Tom Rensonnet qui rit, Gino Bux qui pleure

"C’est un peu spécial, puisque le rallye n’est pas encore terminé", souriait le pilote du RACB National Team, "mais le plus important était de prendre le plus rapidement les sept unités qui nous manquaient pour être sacré, ce que nous avons fait en prenant chaque fois le point bonus pour le meilleur chrono en Junior. Il y a six mois, après notre accident au Wallonie, nous ne pensions plus pouvoir remporter ces deux titres, notre objectif au début de saison. Aujourd’hui, nous avons terminé le travail, la balle est maintenant dans le camp du RACB en espérant pouvoir continuer à grandir sous les couleurs du National Team".

En attendant, Tom Rensonnet a démontré sa pointe de vitesse ce dimanche. Complètement libéré, il achevait sa saison avec un Top 10 au classement général pour que la fête soit encore plus belle.

Une fête à laquelle Gino Bux aurait aussi aimé participer. Il n’en fut rien, le Malmedien étant obligé de jeter le gant après la deuxième étape spéciale seulement, souffrant trop après sa sortie de route la veille au Shakedown.

« Spa m’a fait aimer le rallye »

"Samedi matin, les côtes froissées me faisaient plus mal. La facilité aurait voulu que je reste à la maison, mais je ne voulais pas terminer cette très belle saison sur un forfait. La tête y croyait, mais dès la première spéciale le corps m’a dit que ce n’était pas possible. Il valait mieux en rester là, même si cela me fendait le cœur, car c’est Spa qui m’a fait aimer le rallye, et j’aurais voulu achever la saison avec un bon résultat, car je crois qu’avec Nicolas Gilsoul nous pouvions nous battre pour la victoire".

Rendez-vous est déjà pris pour l’an prochain.