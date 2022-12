Sart - Stavelot : un money time de feu fait basculer la rencontre (photos)

De retour des vestiaires, si Stavelot prend le match en main, les occasions sont peu nombreuses. On pense se diriger vers une victoire sartoise mais c’est sans compter un Nicolas Nemes plus chaud que jamais. Quelques minutes après être sorti du banc, il réduit le score (1-2) et rend espoir aux siens. Et à quelques secondes du coup de sifflet final, il libère tout un club en plantant le but de la victoire. Grâce à ce succès miraculeux, Stavelot fait la bonne opération du jour et relègue les Sartois à cinq longueurs.

« La différence du banc »

"Quel dernier quart d’heure !" lâche le mentor stavelotain Julien Godard. "Cette victoire, on est allé la chercher. Aujourd’hui, c’est le banc qui a fait la différence. Il a apporté ce plus quand il le fallait. J’ai fait monter Nemes devant pour amener de la présence. Comme les deux autres, c’est un titulaire et c’est ce qui fait notre force."

Du côté sartois, la déception est bien sûr immense.

"C’est en effet une grosse déception", admet le T1 Rudy Siebenbour. "Cette défaite, je l’explique par mes remplacements. Je pense que les joueurs qui sont montés n’avaient pas envie de jouer. Ça fait partie de l’apprentissage du coaching et il ne faut pas toujours faire plaisir à tout le monde. Après les changements, on a perdu le fil du match. Ce sont clairement trois points perdus et tout devient plus difficile puisque nous nous retrouvons à présent à cinq points de Stavelot."

Sart 2 – Stavelot 3

Arbitre: M. Gastaldello

Cartes jaunes: Kalac, Jérôme, Brissinck

Buts: Dohogne (1-0, 23e), Balhan (2-0, 37e), Nemes (2-1, 81e), Giet (2-2, 88e), Nemes (2-3, 90e)

SART: Spéder, Jakic, Najdawi, Dohogne (77e Flagothier), Siffert (75e Gauthy), Balhan, Vandeberg, Evrard, Keller (83e Drouguet), J. Colin, Heindrichs (65e Depresseux)

STAVELOT: Thys, Kalac, Peso (69e Nemes), Jérosme, Machu (57e F. Colin), Giuliano, Lukoki, Boucha, Fyon (64e Brissinck), Giet, Troch