Rencontre arrêtée entre Melen et Ougrée : Régis Lonneux, blessé, quitte le terrain en ambulance

Malheur au vaincu dans cette rencontre opposant Melen et Ougrée, deux équipes se battant pour leur survie en P1. Le début de partie est en faveur des visiteurs. Successivement, Ettitchi et Nuozzi butent sur Piron. Sur sa première occasion, la RAMM va ouvrir le score. Bien décalé sur la droite par Mottoulle, Henke fusille Botterman (1-0, 29e). Alors que les Mélinois sont enfin rentrés dans la rencontre, Gohan Piron loupe son dégagement et offre un véritable caviar à Nuozzi, qui ne se fait pas prier pour lober le portier local et remettre les deux équipes à égalité (1-1, 43e).