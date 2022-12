« Presque un hold-up », cette défaite de Malmedy à Hannut?

À la 57e minute, le gardien malmédien Hagemann se troue complètement et dégage dans les pieds de Stefano Henrot. Une aubaine pour le Hannutois qui ne se fait pas prier et catapulte le cuir au fond des filets via un lob astucieux (2-0). Alors que le break est fait, Malmundaria obtient un coup-franc dans la surface adverse. La phase arrêtée est tirée en force et sur la barre transversale. Les Malmédiens jouent de malchance. La fin de match est parfaitement gérée par les visités qui font jouer leur expérience pour maintenir le résultat. En fin de rencontre, Cossalter se permet même le luxe d’aller planter le 3-0.

"Je ne pense pas que cette défaite soit méritée" pestait Selatine Deniz, le coach malmédien. "C’est presque un hold-up. Hannut marque sur ses seules occasions. Mes joueurs ont développé un beau football et ont fait preuve d’une agressivité saine. Ils se sont procuré beaucoup plus de possibilités mais le ballon n’a pas voulu rentrer. J’aurais pu faire 100 changements et ça aurait été pareil, malgré notre large domination. Il y a des matchs comme ça où rien ne va !"

Hannut 3 – Malmundaria 0

Arbitre : Simon Corbay.

Cartes jaunes: Le Bohec, Henrot, Adrovic, Lo Presti, Bucak, Ouchan.

Buts : Henrot (1-0, 44e & 2-0 57e), Cossalter (3-0, 90e).

HANNUT: Ndiaye, S. Henrot (80e Geuns), N. Henrot (87e Proix), Ouchan, Cossalter, Adrovic, Cwynar, Crotteux, Spadaro, Lo Presti, Missé Missé (66e Leloux).

MALMUNDARIA: Hagemann, Jacob, Samray, Mathonet (84e Dethier), Nijhof, Le Bohec (75e Jacob), Denis, Cassoth, Krings (81e Bucak), Crosset, Custinne (75e Geelen).