Évolution du score: 10e: 28-25, 20e: 52-42 (24-17), 30e : 66-68 (14-26), 40e : 94-87 (28-19).

RBC PEPINSTER: Halkin 8, Sanzone 0, Maucourant 18, Francoeur 17, Delsaute 5, Deblond 5, Nyssen 11, Wintgens 12, Maréchal 18, Pitz 0.

"Avec ce cinquième succès en dix sorties, on revient dans les plans initiaux d’une victoire sur deux", comptabilise Pascal Horrion, le coach pepin. "De plus, on n’a pas trop perdu de points à domicile."

Pas de round d’observation (4e: 9-9) entre deux équipes qui s’étaient déjà rencontrées dimanche dernier. Pepinster - sans Pirson (doigt cassé) - conservait la zone qui avait si bien fonctionné au Palais du Midi mais on comprenait très vite (8e: 20-18) que cette manche retour prenait une tournure bien plus offensive. Au quart d’heure, Pepinster avait fait un premier break (36-29). Mais lorsque les Bruxellois pouvaient développer un jeu en première intention, l’écart se réduisait (36-33). L’avantage local passait pourtant la barre des dix unités (18e: 44-33) sur un trois points de Maréchal et les deux équipes se quittaient une première fois sur un 52-42 révélateur du peu d’intensité défensive déployée jusque-là. Et dire que les Pepins avaient manqué une manne de lancers francs…

Toujours en zone mais sans doute avec trop peu de pression, Pepinster voyait le Royal IV - qui retrouvait de l’adresse derrière la ligne des 6m75 - se rapprocher (25e: 59-58) à la reprise. Les visiteurs, eux aussi en défense de zone désormais, passaient devant dans la foulée (59-60) et restaient aux commandes à la demi-heure (66-68). "On encaisse de trop, c’est certain", reconnaît le T1 local. "Avec un beau 10 sur 15 à 3 points en première mi-temps, cela passe. Cette stat chute à 1 sur 7 dans le troisième acte... Ce fut donc plus compliqué quand nos adversaires sont passés en zone même si on avait un peu préparé ça durant la semaine."

D’où un chassé-croisé dans le dernier acte, tout restait à faire à l’entrée du money-time (35e: 77-76). Mais Pepinster parvenait à prendre le dessus (38e: 86-79) malgré la cinquième faute de Nyssen.