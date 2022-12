But: Elsen (1-0, 18e)

Carte rouge à Weywertz: Max. Heinen (90e, 2j)

Cartes rouges à Verviers: Deraoui (90e, directe), Sy (90e, directe)

"À l’image de nombreux matches, on débute très bien mais on n’arrive pas à se mettre à l’abri, ce qui donne qu’on tremble jusqu’à la fin. C’est le petit point noir du jour, avec la carte rouge de Maxime Heinen", analyse le technicien de Weywertz Benjamin De Vuyst. "Ils marquent sur un corner puis on court après le score", note l’entraîneur verviétois Gabriel De Luca. "On a confondu vitesse et précipation, ce qui fait que l’émotion a pris le dessus sur la raison."

Htes Fagnes 0 – Trois Frontières 3

Buts: Pirnay (0-1, 31e ; 0-3, 64e), T. Hagelstein (0-2, 42e)

"Avant la pause, on a essayé de bien faire circuler le ballon mais ils ont été plus efficaces que nous. On n’est pas encore prêt à gagner ce type de match mais on ne va rien lâcher", glisse le capitaine fagnard Damin Zanzen. "C’est une victoire compliquée et les chiffres ne reflètent pas le match. Nos deux premiers buts nous ont facilité la tâche car les Hautes Fagnes étaient mieux rentrés dans la partie", reconnaît le T2 adverse Joël Gérard.

Rocherath 2 – Heusy 0

Buts: Marlet (1-0, 28e), Bongard (0-2, 90e)

"C’est une victoire compliquée sur un terrain compliqué", avance le délégué de Rocherath Bernd Josten. "On a la chance que ce n’est pas Heusy qui ouvre la marque, ce qu’on a fait sur notre première occasion." "Ça doit être 0-2 ou 0-3 puis on prend un but sur un contre", déplore le T1 heusytois Jessy Dionisio. "On rate encore un face-à-face en 2e mi-temps et, quand tu laisses passer ta chance, ça se paie cash."

Amblève 0 – Welkenraedt 1

But: Corman (0-1, 31e)

"Je suis déçu et en colère !" peste le tacticien amelois Robin Demarteau. "La moitié de l’équipe manquait d’envie, de détermination et de volonté en première mi-temps. On a toutefois eu une réaction après la pause."

"Jusqu’à la 31e, nous étions la meilleure équipe et notre avance était méritée. Ils ont ensuite mis plus de pression et le match s’est inversé. On a alors fait le gros dos. Cette victoire augmente notre matelas et c’est du bonus", se félicite son vis-à-vis Greg Degotte.

Recht 2 – La Calamine B 0

Buts: Michel (1-0, 51e), Collignon (2-0, 89e)

"Après la reprise, les 20 premières minutes sont entièrement pour nous, on fait 1-0 puis on oublie de tuer le match. Heureusement, Thomas Finck nous sauve une nouvelle fois en sortant le penalty calaminois. Nous faisons le break dans la foulée", commente le tacticien rechtois Jérôme Sark. "Au début du match, on nous refuse un penalty flagrant qui aurait pu changer la donne. Quant à celui raté, on sait ce qu’est la loterie des pénaltys", enchaîne l’entraîneur calaminois Mike Hendrick

Franchimont 2 – W. Faymonville 1

Buts: Noblué (1-0, 11e), Demoulin (2-0, 45e), Monie (2-1, 50e)

"Avant la pause, nous avons fait ce que nous devions et c’est méritoirement que nous menions 2-0. Puis on rate le 3e et tout se complique. On s’est mis en danger jusqu’à la fin", regrette le T1 theutois Laffineur. "Malgré le 1-0 rapide, on a bien joué football. Hélas, on prend un 2e but juste avant la mi-temps. L’équipe est tout de même bien remontée sur le terrain sans parvenir à arracher le nul qu’elle aurait mérité", déplore son homologue Jean-Claude Sonnet.

Trois-Ponts 3 – Emmels 0

Buts: Bertrand (1-0, 35e ; 3-0, 79e), Prévot (2-0, 51e)

"C’est notre meilleur match", estime le mentor tripontain Grégory Rondeux. "On a certes un peu manqué d’efficacité mais on a été très rigoureux. Bravo à mes joueurs." "Nos nombreux blessés ne sont pas une excuse. J’avais prévenu que l’équipe qui aurait la meilleure mentalité gagnerait. Trois-Ponts en a voulu plus que nous", dixit son homologue Ben Lousberg.