Buts: Lemaire (0-1, 27e), Guyot (1-1, 31e), Raposo sur pen (1-2, 87e).

Carte rouge à Saive: Decortis (62e 2 c. j.).

"On était bien dedans. Ils ouvrent le score et nous égalisons assez rapidement. Le match devenait très tendu et je perds deux joueurs sur blessure. Cependant, on était toujours bien dans la rencontre. Daniel La Mantia a le 2-1 au bout de la tête, mais il la place sur le gardien de Saive. Sur un long ballon, Raposo est touché par Frana, mais ne tombe pas. L’arbitre leur accorde un penalty, alors que quelques minutes plus tard, il ne le fait pas pour nous. Alors que c’était beaucoup plus flagrant. Nous sommes frustrés, car je n’ai rien à reprocher à mes joueurs", râle le technicien rechaintois Marc Ansion.

Herve 0 – Tilff 2

Buts: El Attar (0-1, 70e), Hoven (0-2, 85e).

"On a joué contre la plus belle équipe de la série. J’avais opté pour un 5-4-1 à plat et plus défensif qu’à l’accoutumée. Mes joueurs ont respecté à la lettre les consignes. Ils débloquent le match sur une phase arrêtée. Bravo à eux, car c’est vraiment une belle équipe à Tilff", souligne le T1 hervien Ben Joly.

Olne 0 – Tilleur 0

"On a retrouvé la solidité qui avait fait défaut la semaine passée. C’est un résultat positif avant la trêve. Quand on ne gagne pas le premier ballon, il faut être présent sur le deuxième et aujourd’hui, ce fut le cas. Pourtant, c’était mal embarqué avec la blessure à l’échauffement de Maquinay. C’est Royen qui l’a remplacé de bien belle manière", se réjouit le mentor olnois Boris Lambert.

Trooz 1 – Warsage 5

Buts: Galère (0-1, 23e), Palleshi (1-1, 37e), Vanderbeck sur pen (1-2, 50e), Galère (1-3, 52e), Vanderdeck (1-4, 71e), Nelissen (1-5, 89e).

"On s’attendait à un match compliqué, bien que l’adversaire était fort déforcé. On rentre à la pause avec un score d’un but partout assez logique. Nous avons la chance d’inscrire le 1-2 assez vite. Après cela, nous avons inscrit presque toutes nos occasions. C’est une prestation aboutie de notre part. Nous allons nous remettre au boulot dès mardi, et nous remettre en question pour essayer de finir l’année sur un six sur six face à Oupeye", explique le chef de meute warsagien Vivien Forthomme.

EN BREF

Pour info, Aubel B ne jouait pas ce dimanche puisque la JS Liégeoise a déclaré forfait pour le reste de la saison.