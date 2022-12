"Ils sont actuellement dans le même type de spirale que celle qu’on a connue début de saison" analyse le coach luxembourgeois Frédéric Jacquemart. "Tout leur réussit plus ou moins avec la pièce qui tombe de leur côté quand elle le doit." S’il serait très réducteur de réduire cette nouvelle belle prestation raerenoise à de la simple réussite, il est clair que les hommes d’Éric Vandebon semblent avoir appris à la forcer ces derniers temps. C’est ainsi qu’à la toute fin d’un premier acte relativement fermé, une récupération haute leur permettait d’isoler Théo Gaillard à l’entrée de la surface de réparation. Ce dernier armait une lourde frappe et surprenait un Gwennael Jaa qui touchait la balle mais ne pouvait l’empêcher de terminer au fond de ses filets. Ce but, le premier de l’attaquant raerenois en championnat (il remplaçait Bong qui est out pour 4 à 6 semaines), allait suffire pour l’emporter.

"Contre une équipe très rigoureuse et bien organisée, on savait qu’il faudrait rester patients et ne pas se livrer naïvement" commente le T1 des Frontaliers Éric Vandebon. "On parvient à inscrire ce but à un moment idéal et on arrive dans le même temps à garder le zéro derrière, ce qui nous permet d’arracher trois très bons points." Un bon résumé auquel il n’y a finalement pas grand-chose à ajouter. Marloie tentait de pousser tout au long de la seconde période mais sans jamais vraiment inquiéter Longaretti et sa défense. C’était trop peu, en tout cas, pour bousculer cette équipe de Raeren-Eynatten qui semble gérer de mieux en mieux ce genre de matchs. Avec cette victoire, les Germanophones signent donc un 12 sur 12 et prennent place pour la première fois cette saison dans le top 5. "Et le tout en proposant le jeu positif qu’on tente de mettre en place depuis le début du championnat mais avec l’efficacité en plus" sourit Éric Vandebon qui pourra aborder le déplacement chez le leader rochefortois programmé samedi prochain en toute sérénité.

Raeren-Eynatten 1 - Marloie 0

Arbitre: M. Haroui

Cartes jaunes: Klauser, C. Evertz ; Devresse, Paquay

But: Gaillard (1-0, 44e)

RAEREN-EYNATTEN: Longaretti, Di Nicola, Bonnechère, Bernard, Stoffels (78e Kupper), Bissen, Klauser, Akdim (72e Pousset), C. Evertz, Gaillard, Lo Presti (66e Stochkov)

MARLOIE: Jaa, Micha, Martinet, Devresse, Paquay, Letecheur (65e Delvaux), Mohimont, Dehon (78e Kalombo), Hanneuse (87e Dony), Dessart, Mayanga