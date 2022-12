Évolution du score: 10e: 24-29, 20e : 45-42 (21-13), 30e : 67-52 (22-10), 40e : 89-80 (22-28).

HERVE-BATTICE (+5): Solot 32, Loupart 0, Deltour 1, Mottard 15, Mercennier 2, David 10, Linotte 0, Vanasch 15.

Herve-Battice a dû engager ce match à huit puisque les jeunes Bonni et Palm ont disputé cette compétition avec la P4 du club. "De nouveau un troisième quart-temps catastrophique", regrette Michel Derouaux dont les couleurs encaissaient un 22-10 après la pause. "On a cependant bien réagi dans le dernier acte pour revenir à hauteur d’Alleur. L’exploit n’était pas loin. On doit se remettre en question suite à notre attitude dans ce 3e quart et terminer le premier tour sur une bonne note."

RB Tilff C (+ 5) 86 - Casino Spa BC 79

Évolution du score: 10e: 25-21, 20e: 46-40 (21-19), 30e : 63-57 (17-17), 40e : 86-79 (23-22).

CASINO SPA: Pluys 19, Piron 4, Rossinfosse 7, Huby 15, Hendrick 20, Cornet 0, Lamy 0, Mathieu 6, Beauve 8.

Malgré l’absence de Muller et l’arrivée tardive de Huby, Spa rentre bien dans le match offensivement mais laisse beaucoup trop d’espace aux pointeurs de Tilff.

"Ce qui n’est pas dans nos habitudes", s’étonne Michel Pluys, mené de six longueurs au repos. "Malgré un sursaut fin du troisième et dans le quatrième où l’on recolle à -2, quelques approximations défensives laissaient Tilff faire un break définitif."

Dison-Andrimont 66 - Esneux St Louis D (+ 5) 77

É volution du score: 10e: 17-19, 20e : 32-31 (15-12), 30e : 48-55 (16-24), 40e : 66-77 (18-22).

DISON-ANDRIMONT: Closset 0, Buscicchio 6, Sayeh 0, Toussaint 17, Lodomez 9, Haot 2, Porignaux 6, Chikhaoui 10, Petit M. 16.

"Avec un 17/24 aux lancers francs mais surtout un piètre 5/22 à 3 points, on ne peut rien revendiquer !", claque Didier Franceschi. Ses couleurs avaient pourtant démarré sur de bonnes bases et le jeu restait équilibré jusqu’à la pause (32-31). "Mais par la suite, on ne montre plus rien offensivement. Les shoots sont pris trop rapidement, sans travailler nos systèmes. Il a aussi manqué d’envie dans mes rangs. Les absences de Kpako et Cédric Petit ne peuvent être une excuse."

RBC Pepinster B 59 - Mosa Angleur 67

Évolution du score: 10e: 20-24, 20e : 27-37 (7-13), 30e : 42-49 (15-12), 40e : 59-67 (17-18).

RBC PEPINSTER B: Pirenne 0, Francot 5, Wergifosse 15, Goffart 8, Lecomte 0, Hardy 12, Jennès 11, Goemans 8, Dawant 0.

Faillite offensive des Pepins - surtout dans le troisième acte avec 7 points marqués -, ils ne passent pas non plus en Coupe.