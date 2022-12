Coupe AWBB dames: Herve-Battice, une voie royale pour la finale

Herve-Battice menait jusqu’à la 7e minute, avant de subir un run négatif qui amène le score à 13-19 à la fin du premier acte. Les Fromagères recommençaient avec de meilleures intentions en produisant un jeu très collectif, c’était 29-27 à la pause. Les troisième et quatrième quart-temps étaient du même acabit, les Jaunes trouvaient toujours la partenaire démarquée et accroissaient progressivement leur avantage. L’écart oscillait entre 5 et 10 points jusqu’à la fin du match.

"Nous avons vraiment bien joué collectivement", se réjouit le coach, Alain Denoël. "C’est une très belle victoire qui a fait énormément plaisir à notre président, véritable fan de la Coupe AWBB. Même si c’est tout un collectif à mettre en avant, je ne peux passer sous silence la prestation trois étoiles de Bonvoisin auteure de 27 points, 14 rebonds, 5 interceptions et une présence incroyable."

Herve-Battice s’ouvre ainsi une voie royale pour la finale puisque c’est la R2 de Jupille qui est au programme des demis. D.M.