Candidat au titre, Charneux régale face au RCS Verviers B, en P4F (photos)

Peu avant le quart d’heure, Cyril Charbon, parfaitement servi par Simonis, ouvre la marque en faveur des Bleu et Blanc. Bien en place, le RCS Verviers B fait jeu égal avec son adversaire, se procurant même l’une ou l’autre occasion en première mi-temps, mais le score à la pause reste de 1-0.

La seconde période démarre avec beaucoup plus d’intensité. Après avoir frappé le poteau à la 50e, c’est à la 68e que Cyril Charbon inscrit son deuxième but personnel, sur un assist de son frère Sylvain.

À partir de cet instant, il n’y aura plus qu’une seule équipe sur le terrain, Charneux. "On a fait jeu égal durant une heure", commente Patrick Klinkenberg, le T1 du RCS Verviers B par intérim, en l’absence de Stéphane Krings. "Par la suite, nous avons marqué le pas physiquement, certains joueurs n’ont pas pu s’entraîner ces derniers temps, et cela s’est ressenti. J’ai néanmoins vu de belles choses aujourd’hui, et le score final est un peu sévère."

Après un raté de Clément Ernst qui trouve le poteau à la 72e, l’intenable Cyril Charbon s’offre un fabuleux coup du chapeau à cinq minutes du terme, juste avant que Peerboom n’offre le dernier but de la rencontre à son équipier Jonas Simonis à la 87e.

« Victoire collective »

Par cette victoire plus que convaincante, ce Charneux-là a une nouvelle fois démontré qu’il fait partie des sérieux candidats au titre.

"J’avais demandé de prendre notre adversaire très au sérieux dès le coup d’envoi, et ma consigne a été parfaitement respectée", souligne le mentor Michel Lousberg. "Mes gars se sont battu les uns pour les autres, ils ont fait preuve d’une belle maturité aujourd’hui. Le score de 4-0 est tout de même un peu forcé car notre adversaire a montré des qualités, mais cette victoire collective est amplement méritée aujourd’hui", se réjouit-il.

Charneux 4 – RCS Verviers B 0

Arbitre: M. Koç.

Cartes jaunes: Royen, Marchese ; Abdullahi, Abukar Musse.

Buts: C. Charbon (1-0, 2-0 puis 3-0, 14e, 68e et 85e), J. Simonis (4-0, 87e).

CHARNEUX: De Hey, Royen, Demonceau, Marchese, S. Charbon (83e Hossay), Lucassen, J. Simonis, Pesser (62e Ernst), C. Charbon (85e Geron), Peerboom, Dewandre.

RCS VERVIERS B: Dalakov, Ouazza, Abdullahi Sheikh, Zararsiz, Reale, Alahmad, Lohay, Mahamad, Schmetz, Muhyadin (62e Ayoub), Abukar Musse.