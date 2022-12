Jordan Remacle futur adjoint à La Calamine, qui a battu Givry

Dans un match plaisant et ouvert où La Calamine a manqué plusieurs occasions franches avant les buts visiteurs, il semblait clair que le score allait encore évoluer. Et c’est tout logiquement que les Germanophones parvenaient à réduire la marque grâce à une magnifique frappe brossée de plus de 20 mètres de William Mauclet. L’ancien aubelois se montrait à nouveau décisif, aussi juste avant la mi-temps, avec un slalom sur la gauche pour offrir le 2-2 à Marvin Van Melsen. "On a mal commencé la partie en étant trop nonchalants, analyse le T1 des Verts, Alexandre Digregorio. Cette première période a été un résumé de nos derniers matchs où l’on manque beaucoup d’occasions et on encaisse trop facilement."

Toujours aussi peu réalistes devant le but, surtout à cause d’un excellent Josef Rehak, les locaux prenaient la deuxième période à leur compte et ne laissaient pratiquement rien à leurs hôtes. Les jeunes gars de Mohammed Fadhi, exclu pour protestation à l’heure de jeu, avaient trop donné avant le repos et ne parvenaient plus à mettre les Calaminois en danger. Ces derniers allaient concrétiser leur domination seulement dans les vingt dernières minutes.

Le penalty obtenu par Bennane et concrétisé par le capitaine Remacle allait sonner la fin des espoirs visiteurs (70e). D’autant plus que, sur l’action du penalty, Djouogoua recevait sa deuxième jaune. Bennane, d’un plat du pied, et Van Melsen d’une magnifique demi-volée, donnaient au score des allures définitives. "Cinq buts marqués, c’est seulement 20 pourcent de nos occasions concrétisées, mais ça va faire du bien à nos attaquants", conclut Digregorio qui estime que son équipe a encore "trop de lacunes à gommer."

Remacle dans le staff, comme T2 ?

Le capitaine calaminois, Jordan Remacle, encore une fois très actif sur son côté droit et auteur du 3-2 sur penalty, arrêtera bien sa carrière à l’issue de cette saison. Il se dit dans les couloirs qu’il sera le nouveau T2 de Digregorio. Ce dernier et son président, Vincent Hubert, confirment que "Jordan intégrera bien le staff" sans préciser le poste précis qu’il occupera. Mais nous pouvons parier qu’il sera bien le bras droit du coach.

La Calamine 5 – Givry 2

Arbitre: M. Meys.

Cartes jaunes: Itoua, Gerrekens, Butovskis, Rehak.

Carte rouge: Djouogoua (2e jaune, 76e).

Buts: Kambuania (0-1, 13e), Itoua (0-2, 24e), Mauclet (1-2, 27e), Van Melsen (2-2, 45e), Remacle sur pen. (3-2, 70e), Bennane (4-2, 82e), Van Melsen (5-2, 88e).

LA CALAMINE: Rombach, Volont, Gerrekens, Smits (79e Legenvre), Hubert, Remacle (84e Islamovic), Aritz, Cornert, Bultot (62e Lufuankenda), Mauclet (68e Bennane), Van Melsen.

GIVRY: Rehak, Dufrasne 70e Ndiaye), Butovskis, Djouogoua, Atundu, Weishaupt (70e Gabiam), Wérard, Abderrabi (53e Cleymans), Itoua, Kambouania, Goury (40e Herbeaux).