Battice stoppe la remontée de l’Espoir Minerois: "On était pourtant au-dessus" (photos)

L’Espoir Minerois met d’emblée la pression sur la défense batticienne. L’attaquant des Rouges Pierre Kever s’offre deux beaux face-à-face avec le portier local Delcour (2e et 4e). Le premier est détourné par Delcour et le second tape la transversale. Battice réagit directement via Maxence Hougrand qui se heurte au portier thimistérien Cédric Arend (7e). Le flanc gauche des visités Kevin Botero lance un long ballon en profondeur. Cedric Arend sort pour s’emparer de la balle, mais l’attaquant des Bleus Salim Farssi est plus prompt et devance la sortie du gardien pour ouvrir le score (1-0, 11e). Hormis une frappe du Minerois Alessandro Lucchese qui passe à côté, le score ne bouge pas à la pause.