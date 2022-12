Évolution du score: 10e: 19-33, 20e: 41-53 (22-20), 30e: 62-73 (21-20), 40e: 75-94 (13-21).

RBC AUBEL: Grooteclaes 8, Gorlé 4, Liégeois G. 21, Gerarts 12, Perin 14, Bousmanne 5, Lambot 0, Albert 2, Liégeois B. 7, Glaude 2.

"O n a été très mauvais derrière", reconnaît Claude Ernotte, le coach d’Aubel (R2). "Face à ce genre d’équipe difficile à contenir dans les un contre un, il fallait du collectif et des rotations mais les aides ne sont pas venues. Reconnaissons aussi que l’adversaire avait sans doute au moins – si pas plus – envie de passer que nous…"

Il fallait donc refaire 16 points de handicap, 18 même puisque Grâce-Hollogne (P2) était le premier à marquer dans ce quart de finale de la Coupe AWBB. Un adversaire qui se déplaçait avec Riga et Beckers, deux anciens Aubelois. Avec trois tirs primés derrière la ligne des 6m75 signés Liégeois (Gauthier et Benjamin) et Gerarts, le travail était engagé (5e: 13-23). Mais la défense locale faisait preuve de trop de largesses dans ce premier quart (19-33). Il fallait durcir derrière mais les Aubelois ne trouvaient pas la constance dans l’intensité et tout était à refaire (28-44) au quart d’heure. Ce n’était guère mieux à la pause (41-53).

La bombe de Thiry

La reprise allait être importante, Aubel passait vite sous les dix unités de retard (23e: 53-61) avant que Thiry ne plante une bombe qui remettait Grâce-Hollogne à distance (53-64). Nouvelle tentative à 59-66 (27e) mais les visiteurs tenaient bon à la demi-heure (62-73). D’autant que Thiry en remettait une couche (33e: 65-82) forçant un temps-mort de la dernière chance dans les rangs aubelois.

C’était 70-83 suite à un trois points de Gauthier Liégeois à l’entrée du money-time. Mais pas de remontada, cette fois, comme dans le derby face à Ensival une semaine plus tôt. Fin de l’aventure en Coupe !