Aubel poursuit sa belle série contre Beaufays, Laurent Beckers arrête un penalty

Le premier tournant du match survenait juste avant la mi-temps lorsque Diallo était accroché dans le rectangle. L’arbitre ne sifflait pas, au grand dam de Tony Niro. "Je suis frustré car il y avait ben penalty et le match pouvait basculer à ce moment-là", regrette le T1 des Aubelois.

Le basculement n’allait plus tarder pour les Aubelois qui prenaient les commandes du jeu dès la repise avec un centre de Cuypers dégagé sur la ligne par Bosson, qui empêchait Papuporte de conclure (47e). Ce n’était finalement que partie remise pour le jeune attaquant local, à la réception d’un superbe centre de Temsamani (1-0, 55e).

"On a mérité de prendre l’avantage car on a bien repris, on les a mis en difficultés et on s’est créé plusieurs occasions", analyse Niro, qui a eu des sueurs froides, huit minutes plus tard, lorsque son fils Anthony concédait un penalty pour une faute de main involontaire dans le rectangle.

Mais face à Thibaut Turco, Laurent Beckers sortait un arrêt de grande classe. "Il a été décisif à plusieurs reprises ce dimanche", se réjouit Niro, libéré de voir Diallo mettre définitivement les siens à l’abri à vingt minutes du terme.

"Aubel mérite sa victoire, reconnaît le coach des visiteurs, Frédéric Daenen. Ils ont mis plus d’impact physique que nous. On doit sérieusement se remettre en question."

Pour Aubel, il reste un dernier devoir à Geer le week-end prochain pour clôturer l’année en beauté. Et pour confirmer l’incroyable redressement. "C’est le mérite du groupe et de tout le club", conclut un Niro souriant.

Aubel 2 – Beaufays 0

Arbitre: M. Joskin.

Cartes jaunes: Colette, Manirakiza, Fourny, Zehram.

Buts: Pauporte (1-0, 55e), Diallo (2-0, 72e).

AUBEL: Becker, Kerff, Y. Chareff, A. Niro, Spits, Cuypers (85e Hansen), Remacle (80e Willem), Colling, Temsamani (70e Ernst), Pauporte, Diallo.

BEAUFAYS: Macors, Colette (77e S. Fourny), Bosson, Zehram (82e Balthasart), B. Fourny, Polet (68e Makiona), Haleng, Manirakiza, Daenen, F. Turco, T. Turco.