Pour cela, les hommes d’Alexandre Digregorio devront éviter d’offrir des cadeaux, comme ils l’ont fait face à Huy et à Sprimont le week-end dernier. "Il faudra corriger deux choses, précise le coach. D’abord éviter de donner des buts à l’adversaire. Et ensuite, on doit mieux concrétiser nos occasions. On s’en crée énormément, mais on a du mal à les mettre au fond."

Face à Givry, une réaction s’impose donc. "On joue toujours pour gagner mais ici il est d’autant plus important de l’emporter vu qu’on sort d’un zéro sur six, confirme le T1 des Verts. Ce n’est pas une pression, mais on se doit de se racheter."

Un neuf sur neuf ?

Si l’adversaire du soir est dans une bien plus mauvaise posture avec six défaites de rang, Digregorio s’en méfie. "On respecte chaque équipe, quelle que soit sa position au classement. Il ne faut prendre aucun match à la légère et les joueurs le savent. Mais je ne me fais pas trop de soucis par rapport à ça car c’est toujours plus facile de tomber dans le piège quand on sort d’une belle série, ce qui n’est pas notre cas."

Givry peut, par contre, servir de déclic pour relancer une autre série positive. Avec la venue de Libramont, samedi prochain, et la visite à Aywaille pour la der de l’année, un neuf sur neuf permettrait d’effacer toutes les déceptions de ces dernières semaines.

À noter une petite surprise dans la sélection, puisque le gardien calaminois Joiris n’est pas repris ce samedi.

La Calamine-Givry (Samedi, 19h30)

Arbitre: M. Meys.

LA CALAMINE: Rombach, Aritz, Benanne, Bultot, Cornet, Gerrekens, Hubert, Islamovic, Lazzari, Lufuankenda, Mauclet, Remacle, Smits, Volont, Van Melsen.

Absents: Joiris (pas repris), Hungs (blessé), Legenvre (suspendu). Hamoir (Erasmus), Roex (Erasmus), Seewald (Erasmus). Cviko, Kamalandua, Krhlanko et Meessen iront en P2.